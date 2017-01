Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM despre demiterea sa de la Pandurii Targu Jiu si s-a declarat dezamagit de felul cum a actionat conducerea clubului in ceea ce-l priveste.

„Cu toate ca eu am simtit ca se dorea indepartarea mea, intr-o forma diplomata, mi s-a propus o schimbare a contractului. Cand m-am prezentat la echipa, nu am recunoscut prea multi jucatori din vestiar. A venit un angajat de-al clubului a anuntat numele jucatorilor care vor face vizita medicala.

Spre surprinderea lor, m-am dus si le-am spus ca accept propunerea lor de 1.500 de euro. Am vrut sa vad reactia lor. Domnul Condescu a ramas surprins si a spus ca daca raman la club nu voi mai fi antrenor principal, ci voi ocupa alta functie, nu am fost de acord.

Mi-au spus ca voi primi ce aveam de primit abia in aprilie. N-am fost de acord si au scos contractul cu articolul 130, litera i, pentru comportament indisciplinar. Aveam o colaborare foarte buna cu domnul Condescu inca din 2010. Sunt foarte dezamagit de ce s-a intamplat. Asteptam din partea dansului sa vorbeasca cu mine.

Daca nu se iau masuri drastice in ce se intampla in fotbalul romanesc, implicit in sportul romanesc, ne ducem la vale rau de tot. Nu stiu de ce se mai inregistreaza contractele la Liga daca ele nu se respecta. Atunci cand nu se respecta, care e rolul lor? De ce le mai inregistrezi? Mi se pare anormal.

Au asteptat sa iau eu decizia de a pleca, dupa ce incercam sa conving echipa sa intre pe teren si sa se antreneze. N-au avut barbatia sa imi spuna in fata sa reziliem contractul, puteam sa incheiem curat. Bineinteles ca antrenorul celalalt era deja la club, astepta decizia.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii Executii in direct.