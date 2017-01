Fostul arbitru international Marius Beudeanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre noul format cu 48 de echipe al Campionatului Mondial, dar si despre situatia din fotbalul romanesc.

„Se va ajunge la o diluare excesiva a spectacolului fotbalului. Reteta financiara este cea care a contat cel mai mult in ecuatia asta. Ca sportiv, nu pot sa privesc decat cu tristete aceasta globalizare a fotbalului. Ce spectacol sau ce lupta sportiva poate fi intr-o grupa cu trei echipe? E posibil ca in anumite orase nici sa nu ai audienta.

Scopul acestei decizii este evident. Incep sa cred si eu ca totusi lucrurile nu sunt asa cum ar trebui sa fie in Elvetia. Lucrurile nu sunt intamplatoare, sunt dirijate. Aspectul financiar a inceput sa conteze si mai mult in fotbal. Devine exesiva aceasta abordare financiara. Vorbim doar despre expunere cat mai mare, acoperire geografica.

In sinea mea, ca om de fotbal, eram convins ca factorul sportiv va prima, dar asta inseamna sa ai in fruntea unui for sportiv pe cineva care nu a dat in viata lui cu piciorul in minge.

Arbitrajul video a fost folosit pe intreaga durata a Campionatului Mondial al Cluburilor. A fost o singura partida in care a fost necesara interventia asistentului video. Nu prea s-a vorbit despre aceasta competitie.

Cei care traiesc din fotbal ar trebui sa se roage sa ramana drepurile de televizare la acelasi nivel la care sunt acum. Fotbalul romanesc traieste in momentul de fata 80%, daca nu mai mult, din aceste drepturi.”, a declarat Marius Beudeanu, in cadrul emisiunii Executii in direct.