Cum arata clasamentul Ligii 1, dupa ce Gaz Metan, Pandurii si ASA au fost depunctate

Site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal a actualizat clasamentul Ligii 1, dupa ce trei echipe (Gaz Metan, Pandurii si ASA Targu Mures) au primit depunctari din cauza neregulilor financiare.

Mediesenii raman pe loc de play-off, pe 4, dar la doar 5 puncte distanta de play-out, Pandurii s-a apropiat si mai mult de locul de baraj, iar ASA Targu Mures este noua „lanterna”, dupa ce a ramas cu doar 6 puncte.

De precizat ca atat gorjenii, cat si targmuresenii, au un meci mai putin disputat, pentru ca ultima partida directa, disputata la Tg.Mures, in ultima etapa din 2016, s-a terminat la pauza, scor 2-0 pentru ASA, dupa ce oaspetii au refuzat sa mai joace si a doua repriza din cauza terenului inghetat. Acest caz inca se afla pe masa comisiilor si urmeaza sa fie judecat inainte de reinceperea returului sezonului regular.

Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, a explicat faptul ca depunctarile se vor injumatati la finalul sezonului regulat, la pachet cu punctele acumulate pe teren.

LPF nu a avut pana acum o solutie oficiala in ceea ce priveste modul in care se vor aplica depunctarile in a doua parte a sezonului, dar oficialul Ligii spune ca aceasta este varianta optima, in spiritul noului sistem dupa care se joaca Liga I.

„Depunctarile vor fi injumatatite in play-off/play-out. Daca tot am manifestat intentia, prin noul sistem, ca distantele sa se micsoreze in playoff si playout, e normal ca aceste distante sa ramana mai mici intre echipe prin aceasta impartire.„, a spus Mitran la Sport.ro.