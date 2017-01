Concordia Chiajna l-a transferat pe Valentin Munteanu, mijlocas in varsta de 27 de ani, care a evoluat ultima data pentru Pandurii Targu Jiu.

Noul fotbalist al formatiei ilfovene a jucat in trecut pentru Academica Arges, Farul Constanta sau Dunarea Galati.

„Am ales Concordia pentru ca se aud numai lucruri bune despre gruparea din Chiajna. In afara de asta, am vrut sa lucrez cu Dan Alexa, un tehnician foarte bun. Speram sa ne salvam de la retrogradare, sa terminam sezonul pe un loc cat mai sus si sa facem o echipa buna pentru sezonul viitor”, a declarat Valentin Munteanu, conform Digi Sport.