Astafei s-a despartit de FC Botosani si va juca in capitala Malaeziei!

Mijlocasul Victoras Astafei si-a reziliat, marti, contractul cu FC Botosani si va juca in Malaezia, potrivit site-ului oficial al clubului botosanean. Astafei, in varsta de 29 de ani, mai avea contract pana in vara cu FC Botosani.



„Kuala Lumpur este un loc minunat si am sa cunosc si religia hindu. Mai mult pentru asta optez pentru Malaezia si chiar imi surade ideea. Dupa aceea cine stie? Poate merg in Thailanda, China, Japonia si ma intorc acasa. Nimic nu se stie dinainte. Astept si un raspuns din SUA. Ma voi decide in cateva zile. Sa vedem daca ma plac si oamenii de acolo.

A fost foarte greu sa-i conving pe actionari sa-mi dea drumul. Ma apreciaza mult si domnul Valeriu Iftime si domnul Cornel Sfaiter. Domnul Iftime, mai in gluma mai in serios spunea ca-mi ofera si loc in conducerea clubului numai sa raman aici. Le multumesc ca m-au inteles. La Botosani am intalnit chiar oameni minunati si nu am decat cuvinte de apreciere la adresa lor”, a declarat Victoras Astafei.

in cele 21 de etape disputate de FC Botosani in acest sezon, Victoras Astafei a evoluat in 19 meciuri, reusind in cele 1491 de minute bifate sa marcheze un gol si sa ofere o pasa decisiva.