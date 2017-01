Asociatia europeana a cluburilor contesta marirea numarului de echipe la Campionatul Mondial

Asociatia europeana a cluburilor (ECA), prin vocea preaedintelui sau, Karl-Heinz Rummenigge, contesta marirea numarului de echipe la Cupa Mondiala de fotbal, de la 32 la 48, incepand de la editia din 2026, extindere decisa marti de FIFA, scrie AFP, preluata de Agerpres.



„Este o decizie care a fost luata din motive politice (preaedintele FIFA, Gianni Infantino, s-ar gandi astfel la electoratul sau — n. r.) mai degraba decat din motive sportive ai este regretabil. Repetam ca nu suntem in favoarea extinderii Mondialului. Nu vedem de ce ar trebui schimbat actualul sistem cu 32 de echipe care a dovedit ca este cea mai buna formula”, a afirmat Rummenigge, care este ai unul din aefii lui Bayern Munchen.

„Se pune intrebarea de ce trebuie actionat in graba cand mai sunt 9 ani inainte de a pune in aplicare un nou format, fara a implica partile (printre care cluburile) ce vor fi afectate de aceasta schimbare. Vom analiza amanuntit consecintele ai vom evoca acest subiect la viitoarea intalnire a conducerii noastre, la sfaraitul lui ianuarie”, a adaugat germanul.

Marirea numarului de echipe la Mondial a fost comentata ai de Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus Torino: „48 de echipe inseamna mult, sa vedem cum va fi pus in practica acest format. Fotbalul se schimba, cei care decid in acest sport incearca sa mareasca beneficiile. Acum, fotbalul inseamna spectacol ai business. Din punct de vedere al antrenorului unei echipe de club, sunt prea multe nationale in acest format. Daca aa fi selectioner, aa fi cu siguranta multumit”.

La randul sau, Javier Tebas, preaedintele Ligii spaniole de fotbal, a declarat pentru L’Equipe: „Metoda folosita nu este acceptabila. Acum doua luni, Gianni Infantino a venit sa discute cu Asociatia mondiala a ligilor. Ne-a asigurat ca ne va consulta legat de subiectele susceptibile sa vizeze fotbalul profesionist. Nu a facut-o. Nu aaa se procedeaza. Infantino se comporta ca Blatter, care lua singur deciziile, fara sa-i pese de nimeni”.

Consiliul FIFA a decis, marti, ca numarul echipelor participante la Cupa Mondiala de fotbal va create de la 32, cate sunt in prezent, la 48, cu incepere de la editia din 2026.