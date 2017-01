Sumudica a decis sa renunte la clauza de reziliere care il tine legat de Astra!

Antrenorul Marius Sumudica s-a decis sa se desparta de Astra Giurgiu chiar din aceasta iarna si e gata sa renunte la clauza de reziliere in valoare de 150.000 de euro, dar pune o conditie: sa fie platit, impreuna cu staff-ul lui, la zi. Antrenorul Marius Sumudica s-a decis sa se desparta de Astra Giurgiu chiar din aceasta iarna si e gata sa renunte la clauza de reziliere in valoare de 150.000 de euro, dar pune o conditie: sa fie platit, impreuna cu staff-ul lui, la zi.

”In momentul de fata, daca clubul Astra vrea sa se desparta de Sumudica, eu le dau urmatoarea idee: nu am nevoie de cei 150.000 de euro, nu ma prevalez de acea clauza, dar sa fie platiti Sumudica si staff-ul lui tot ce au de primit pana la finalul lui decembrie.

Sa mi se dea salariile pe care am muncit, sa mi se dea primele de UEFA, prima de calificare pentru ca am iesit din grupele Ligii Europa, care au fost promise public la telefon de presedintele clubului si punctele din campionat. Daca mi se da la zi pana in decembrie si vor sa ne despartim, ne dam mana. Eu nu stau in cei 150.000, renunt la ei„, a declarat sumudica, la Sport.ro.