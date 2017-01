Pittsburgh Steelers si Green Bay Packers merg mai departe in play-off-ul NFL. Programul rundei divizionale

Prima runda a play-off-ului NFL (wild-card round) s-a incheiat duminica, dupa disputarea ultimelor doua partide. Mai intai, Pittsburgh a trecut la pas de Detroit Lions, cu 30-12, iar Packers a obtinut o victorie si mai concludenta, cu 38-13, in fata celor de la New York Giants. Anterior, sambata, Houston Texans si Seattle Seahawks obtinuse calificarea in dauna celor de la Oackland Raiders, respectiv Detroit Lions.



Astfel, primul meci din a doua runda a play-off-ului (divizional round), care va debuta sambata seara, le va opune pe New England Patriots si Houston Texans, in Massachusetts, pe terenul lui Tom Brady. Ultimul duel dintre cele doua echipe s-a consumat chiar in sezonul regular recent incheiat, in septembrie, pe acelasi teren, texanii nereusind sa puna pe tabela niciun punct! New England s-a impus cu 27-0.

Aproape de miezul noptii se va disputa al doilea meci din aceasta runda, in Georgia, Atlanta Falcons urmand sa primeasca replica celor de la Seattle Seakawks. In urma cu doua luni, pe terenul din Seattle, gazdele s-au impus cu mare dificultate, cu 26-24, dupa un ultim sfert in care oaspetii nu au reusit sa marcheze niciun FG, desi in sfertul al treilea marcase 21 de puncte (3 td-uri) fara ca Seattle sa marcheze vreun FG!

Runda va continua duminica, primul meci al zilei disputandu-se in Missouri, unde Kansas City Chiefs si Pittsburgh Steelers se vor duela pentru a doua oara in acest sezon. La inceputul lunii octombrie, in Pennsylvania, s-a terminat 43-14 pentru Steelers.

In fine, ultimul meci din aceasta runda divizionala, poate si cel mai echilibrat, un derby al conferintei NFC daca ne uitam la numarul de trofee castigare de-a lungul timpului, se va disputa in Arlington, unde Dallas Cowboys va primi replica celor de la Green Bay Packers. Tot in octombrie s-au duelat ultima data tot cele doua francize, in Wisconsin, cand texanii s-au impus cu 30-16.

PROGRAMUL:

New England Patriots – Houston Texans, sambata ora 20:05 (CBS, Dolce Sport)

Atlanta Falcons – Seattle Seahawks, sambata ora 23:40 (FOX, Dolce Sport)

Kansas City Chiefs – Pitsburgh Steelers, duminica ora 20:05 (NBC, Dolce Sport)

Dallas Cowboys – Green Bay Packers, duminica ora 23:40 (FOX, Dolce Sport)