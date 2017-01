Mutu negociaza cu un alt fost coleg pentru a-l aduce la Dinamo

Dinamo l-a transferat pe atacantul francez Harlem Gnohere si a ramas in avanposturi cu doar doi jucatori: Nemec si Popa. Cu toate astea, Mutu incearca acum transferul unui aparator francez.



Adrian Mutu vrea sa isi convinga inca un fost coleg sa semnezecu Dinamo. Dupa ce l-a adus in urma cu cateva luni pe italianul Ceccarelli, managerul sportiv din „Stefan cel Mare” intentioneaza sa-l faca si pe francezul Claude Pierre Marie Dielna sa aleaga echipa alb-rosie.

Potrivit celor de la sport.sfr.fr, Mutu a luat legatura cu Dielna, alaturi de care a jucat in Franta, la Ajaccio.

In varsta de 29 de ani, fundasul este legitimat la Sheffield Wednesday, dar in 2016 a fost imprumutat la Slovan Bratislava, in Slovacia.

Mutu si Dielna au fost coechipieri in sezonul 2013/14 la Ajaccio.

Francezul a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Lorient, Istres, Olympiakos si Sedan.