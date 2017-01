Mircea Rednic si-a cautat secund in Romania si a ales sa fie ajutat la echipa de catre Mihai Teja, cu care va colabora la Mouscron, in Belgia.

„El are o cariera de antrenor principal in Romania. Contez mult pe el, mai ales in ceea ce priveste activitatea cu tinerii, care sunt in numar mare in echipa. Laurent mi-a fost de folos si imi va fi si de acum incolo. Ce apreciez la Mihai Teja, regasesc si la Laurent Demol. Sunt doua personalitati foarte sincere”, a declarat Rednic, conform Dolce Sport.

Mihai Teja a avut in subordine, ca antrenor principal, echipele FC Universitatea Cluj, Dinamo si nationala Romaniei de tineret.