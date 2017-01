Liderul Ligii 1, FC Viitorul, s-a reunit la vizita medicala. In partea a doua a lunii vor face un cantonamentin Cipru

Jucatorii formatiei pregatite de Gheorghe Hagi au efectuat luni dimineata vizita medicala la Centrul Medical Iowemed din Constanta (VEZI FOTO), iar marti vor pleca intr-un stagiu de pregatire in Cipru (10-24 ianuarie).



La reunire a fost prezent inclusiv Razvan Marin, cel mai curtat fotbalist roman din aceasta perioada.

Amicalele din Cipru:

14 ianuarie: FC Viitorul – Enosis Neon Paralimni (loc 4 Cipru Liga a II-a)

17 ianuarie: FC Viitorul – Ermis Aradippou (loc 6 Cipru Liga I)

20 ianuarie: FC Viitorul – Levski Sofia (loc 2 Bulgaria Liga I)

22 ianuarie: FC Viitorul – FC Ural (loc 13 Rusia Liga I)

23 ianuarie: FC Viitorul – FK Atlantas (loc 4 Lituania Liga I)

Echipa lui Gica Hagi se afla pe primul loc in Liga 1, cu 42 de puncte, fiind urmata de Steaua, care are 40 de puncte. La reluarea campionatului, Viitorul va juca impotriva lui Dinamo, in „Stefan cel Mare”.