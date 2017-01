Invingatori surpriza in Turul de schi. Paul Pepene, pe locul 33!

Editia cu numarul 11 a Turului de schi s-a incheiat in a doua duminica de ianuarie la Val di Fiemme cu victoriile rusului Serghei Ustiugov si norvegiencei Heidi Weg. Paul Constantin Pepene a ocupat locul 33, din 41 de concurenti.

Ustiugov, 24 de ani, a devenit primul schior care castiga sase dintre cele sapte etape ale uneia dintre cele mai dificile competitii, devenind primul sportiv ce reuseste o asemenea performanta, dupa ce a condus ierarhia de la inceput pana la final. El a obtinut cinci victorii consecutive in primele runde, urmatoarea a fost adjudecata de liderul Cupei Mondiale, norvegianul Martin Johnsrud Sundby, rusul impunandu-se apoi in ultima, urmarire 9 kilometri. Ustiugov a fost cronometrat in 30:27,7, urmat de Sundby, 31:30,6 si de elvetianul Dario Cologna, 31:46,8. Romanul Paul Constantin Pepene a incheiat pe 33, la 11,04 minute de invingator. Sundby ramane pe prima pozitie in Cupa Mondiala cu 796 puncte, secondat de Ustiugov, 54,6 si de finlandezul Matti Heikkinen, 515, clasat al cincilea in Turul de schi.

Intrecerea feminina, dominata pana la ultima etapa de suedeza Stina Nilsson, avea sa fie castigata pana la urma de tanara norvegianca Heidi Weng, 25 ani, invingatoare in runda din statiunea italiana care a pus capat competitiei. Weng, inregistrata in 33:53,7, le-a devansat la final pe suedeza Krista Parmakoski, cu 1,37 minute si pe conationala acesteia, Stina Nilsson, cu 1:54,4. Nilsson a pierdut cursa in ultima etapa, incheiata pe pozitia 18, la 2:13,6 de castigatoare. Weng ramane lidera in Cupa Mondiala cu 1351 puncte, urmata de conationala Ingvild Flugstag Oestberg, 1043, care a ocupat locul 4 in Turul de schi si de suedeza Krista Parmakoski, 1032.