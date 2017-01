In acest inceput de an, nationala masculina de handbal a Romaniei U-21 a ratat calificarea la CM din 2017, dupa trei meciuri disputate la Pitesti, in vreme ce echipa mare, pregatita de Xavi Pascual, a incheiat partidele amicale disputate in ultimele aproape trei saptamani cu un bilant de o victorie si patru infrangeri. Vasile Stanga a tras o concluzie dupa ce a vazut la lucru ambele reprezentative, aceasta fiind foarte sumbra.



„Am privit ambele echipe cu mare ingrijorare. Mi-am dat seama pe unde suntem si e foarte grav, ca suntem departe rau de tot. Nu cred ca avem vreo sansa sa venim in grupa aia mare. Ne-a batut Elvetia cu o echipa de tineret …

M-a ingrijorat ceea ce am vazut la Pitesti, in preliminariile CM Under 21. Jucam altceva, un handbal batranesc, cei tineri ii copiaza pe cei batrani. Sa nu vezi un contraatac si faza a doua este inadmisibil … E clar ca trebuie umblat la mentalitatea copiilor si juniorilor, ca nu se mai poate cu acest stil de joc mult inapoiat. E clar ca este din cauza pregatirilor pe care le fac cu antrenorii.

Si cand vad lozinca aia, «handbal, sport national»” imi vine rau. Ce sport national cu 5000 de practicanti in toata tara? In Danemarca nu auzi asta cu sport national, iar acolo sunt peste 800 de mii de practicanti.

La fete inca mai avem cu ce si nu ne facem de ras.”, a declarat Vasile Stanga, in cadrul emisunii „Executii in direct”, la Sport Total FM.