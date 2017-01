Vali Suciu, antrenorul formatiei Sepsi Sfantu Gheorghe, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre parcursul elevilor sai in turul campionatului, dar si despre stagiul de pregatire si despre viitorul echipei.

„Vacanta era prea lunga, mai ales ca noi am terminat turul de campionat cu o saptamana mai devreme. Astazi au avut program mai liber, de maine o sa intram in paine. Mai avem de asteptat in legatura cu jucatorii cu care suntem in discutii.

Avem trei saptamani in care ne pregatim pe plan local, dupa vom avea un stagiu de pregatire de zece zile in care ne vom pregati in Antalya.

Celalalte echipe nu prea ne-au bagat in seama la inceputul campionatului. Am fost putin desconsiderati, dar usor, usor, venind rezultatele am inceput sa fim bagati in seama. Toata lumea o sa-si ia alte masuri impotriva noastra. Lucram si la aspectul meciurilor din deplasare. Speram sa intoarcem roata.

Attila Hadnagy e un profesionist, ii place golul ca oricarui atacant. El isi doreste, mai ales ca poate si poate foarte bine. Ne ajuta foarte mult cu experienta lui.

Suntem asaltati de jucatori si e imbucurator faptul ca vor sa ajunga la noi. Nu sunt salarii mari, dar avem stabilitate si putem sa contam pe putinul pe care il avem.

Nu se stie nicioata ce se va intampla in varful clasamentului, de asta fotbalul e frumos. Se poate intampla orice. Noi speram sa fim cat mai pregatiti din toate punctele de vedere si la sfarsit o sa tragem linie si o sa vedem unde ne clasam.”, a declarat Vali Suciu, in cadrul emisiunii Trafic Sport.