Liviu Dragomir, presedintele Coronei Brasov, a vorbit in exclusivitate despre demiterea Marianei Tarca, dar si despre viitorul echipei de handbal feminin, in subordinea lui Dumitru Berbece.

„E o masura pe care nu mi-am dorit-o, dar a trebuit sa facem ceva in contextul in care echipa nu avea parcursul dorit, asa ca am decis sa schimbam antrenorul.

Am vorbit si cu fetele si le-am spus sa se trezeasca din aceasta letargie. Mariana Tarca a spus ca a inteles, dumneaei va ramane in cadrul clubului, urmand sa primeasca alte atributii.

Dumitru Berbece este fostul secund al doamnei Tarca si este in momentul de fata antrenor principal. Vine dupa trei ani de cand este aproape de echipa, cunoaste echipa, strategiile de joc si sunt convis ca poate duce la bun sfarsit acest mandat.

Obiectivul este sa faca o echipa, sa aduca determinare, sa vedem ca fetele joaca cu pacere. Vrem sa prindem un loc care sa ne permita sa jucam in cupele europene. Nu se poate da vina pe antrenor, este o vina colectiva, dar e foarte greu, in plin campionat, sa schimbam jucatoare si a venit ca o masura fireasca.

Dumitru Berbece va trebui sa adune echipa si sa castigam punctele pe care le-am pierdut acasa. Vor fi niste meciuri dificile, dar echipa este una de valoare. Sunt convins ca daca se vor trezi jucatoarele vom avea un parcurs asa cum ne dorim.”, a declarat Liviu Dragomir, in cadrul emisiunii Trafic Sport.