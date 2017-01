EXCLUSIV / Bogdan Vintila, antrenor Metaloglobus: „Eu vreau sa joc, sa castig si sa promovez. Se lucreaza profesionist in Liga a III-a”

Bogdan Vintila, antrenorul formatiei Metaloglobus din Liga a III-a, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutiile impresionante ale echipei sale, dar si despre situatia din fotbalul romanesc.

„In momentul in care am preluat aceasta echipa, am gasit un grup foarte bun. Selectia a fost facuta foarte bine. Am gasit un club stabil din punct de vedere financiar. E meritul intregului staff administrativ si tehnic.

Eu am un program de pregatire pe care mi l-am propus si daca am inceput primii speram sa fie cu folos. Ne asteapta o pregatire fizica generala, in care sa punem la punct ce ne mai lipseste. Dominam din punct de vedere al punctelor, dar ca joc nu. Eu mi-as fi dorit sa nu fie 12 puncte, ci 5-6 sa tin jucatorii la capacitate maxima.

Ne dorim sa aducem 2 3 jucatori, dar grupul pe care il am acum este bun. Vom vedea daca vom putea aduce. Vreau sa am omogenitate, daca nu mai aducem, asta e.

Tot ce spune domnul Becali nu stiu cat mai are veridiciate. Se spun multe, se scriu multe, dar nu se mai stie care e adevarul.

Avem conditii rezonabile, si a fost un factor decisiv care m-a facut sa vin la echipa. Chiar daca este Liga a III-a, daca iti place ceea ce faci nu conteaza nivelul. La Liga a III-a este cea mai mare stabilitate. Incepand de jos, fotbalul trebuie sa se aseze asa cum trebuie, pe principii sanatoase.

Vizavi de bugetul pentru sezonul urmator, nu este in atributiile mele. Eu am un obiectiv, nu e problema mea daca au bani. Eu vreau sa joc, sa castig si sa promovez. Am observat ca sunt echipe bune cu jucatori de calitate, dar neinstruiti tactic. Se lucreaza profesionist in Liga a III-a, iar antrenorii sunt preocupati de acelasi lucru.

Eu cred ca in acest moment se stabilizeaza fotbalul romanesc. Chiar daca este o singura serie, este benefic din punctul meu de vedere. Trebuie sa dovedesti ca echipele care promoveaza in Liga a II-a sunt stabile financiar , care atunci cand promoveaza in Liga I sa faca fata.”, a declarat Bogdan Vintila, in cadrul emisiunii Trafic Sport.