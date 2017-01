Adrian Mihalcea, antrenorul formatiei din liga secunda, Dunarea Calarasi, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre perioada de pregatire a echipei sale, dar si despre transferurile din aceasta iarna.

„Miercuri o sa incepem pregatirea. Prima parte va fi destul de dificila din cauza temperaturii.

Dupa o prima reacomodare, incercam sa plecam intr-un cantonament centralizat. Nu stiu inca destinantia, poate fi Antalya sau chiar Romania.

Avem doua noutati: un fundas central, Mardare, si un fundas stanga de la Metalul Resita, Bogdan Stancu. Suntem in tratative cu cativaa fotbalisti de valoare mai ridicata care asteapta inca sa vada ce se intampla in Liga I.

Exista aceeasi situatia financiara buna la noi, avem stabilitate, dar ca sa nu mai gresim strategia din anul trecut, incercam sa ne creionam un lot competitiv si in vara sa nu mai avem aceleasi probleme.

E foarte important sa stii ca in fiecare luna iti vine un salariu, dar ma pun si in situatia jucatorului care prefera sa stea sase luni fara bani, dar care poate avea o deschidere catre fotbalul mare, in Liga I.

Sper ca pana la sfarsitul campionatului sa nu se mai retraga vreo echipa, ca sa avem competitivitate.

Am avut informatia, dar cand noi vrem sa formam o echipa pentru viitor, cu toata stima pentru Ousman N’Doye, nu stiu daca as putea sa iau un jucator de 38 de ani. Am alte principii in alcatuirea unui lot.”, a declarat Adrian Mihalcea, in cadrul emisiunii Trafic Sport.