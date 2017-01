Evenimente sportive importante in anul 2017

Pe parcursul anului 2017 se vor desfasura numeroase Campionate Mondiale si Europene la care vor participa si sportivii romani. Am selectat o buna parte dintre ele, dar si altele, unde nu vor fi implicati reprezentantii tarii noastre.

. Luna ianuarie a debutat cu Raliul Dakar, la care evolueaza motociclistii Many Gyenes si Marcel Butuza. Urmeaza Europenele de bob, skeleton, in Germania, la Winterberg, Australian Open, in perioada 16 ianuarie-5 februarie, la Melbourne, Mondialele de sanie, la Innsbruck-Austria si etapa de Cupa Mondiala feminina la sarituri cu schiurile, ce va fi gazduita din nou de localitatea Rasnov. In Franta se vor desfasura de la 11, la 24 ianuarie, Mondialele de handbal masculin, unde nationala Romaniei nu s-a calificat, iar in Cehia, la Ostrava, Europenele de patinaj artistic, in penultima saptamana

. Intre 2 si 5 februarie vor avea loc la Vatra Dornei campionatele lumii de sanie pe piste naturale, pentru ca, de la 6 la 19, sa fim conectati la Mondialele de schi alpin, de la St. Moritz-Elvetia. Al doilea weekend al lui Faurar va oferi iubitorilor tenisului feminin meciurile din primul tur al FED Cup, in care echipa Romania va intalni Belgia, pe teren propriu. Cei ce indragesc sporturile de iarna vor urmari Mondialele de schi fond din localitatea finlandeza Lahti, de la 22 februarie, pana la 5 martie. Va mai fi Turneul celor 6 natiuni la rugby, care va continua si in martie

. In primul weekend al lunii lui Martisor se vor desfasura Europenele de atletism indoor, la Belgrad. O competitie importanta incredintata tarii noastre va avea loc la Braila, intre 13 si 22 martie. Este vorba de Campionatele Europene de box rezervate categoriei de varsta under 23. Pe 26 vor debuta Marele Premiu de Formula 1, la Melbourne si Mondialele de motociclism viteza, la Doha, pentru ca, de la 29 martie, la 2 aprilie sa urmarim pe Eurosport intrecerile campionatelor lumii de patinaj viteza de la Helsinki

. In prima saptamana din aprilie vor avea loc Campionatele Europene de haltere, la Split, in Croatia. Turul al doilea al Cupei Davis e programat intre 7 si 9 aprilie. Evenimentul lunii va fi gazduit de noua sala polivalenta din Cluj-Napoca, Campionatele Europene de gimnastica artistica, de la 19, la 23. Intrecerea celor mai buni judoka de pe continentul nostru se va desfasura in capitala Poloniei, Varsovia, in perioada 20-23 aprilie

. Turul ciclist al Italiei a ajuns la editia centenara, programata de la 5, la 28 mai. In a doua jumatate a lunii ,16-21, se vor desfasura Campionatele Europene de lupte, la Belgrad, perioada in care va fi si Congresul de alegeri al Uniunii continentale, UWW. Competitia similara de canotaj, de la Racice-Cehia, 26-28, Mondialele individuale de tenis de masa, de la Dusseldorf, 29 mai-5 iunie si turneul de tenis de la Roland Garros, 29 mai-11 iunie, completeaza programul. La care se adauga finala Europa League, la Stockholm, pe 24 mai

. La Europenele de scrima de la Tbilisi si cele de sarituri in apa, din capitala Ucrainei, Kiev, programate in perioada 12-17 iunie vor concura si sportivi romani. In aceeasi luna vor mai avea loc finala Champions League, pe 3, la Cardiff, intrecerile continentale de baschet feminin, in Cehia, 16-25, finalele NBA si Stanley Cup

. Turul ciclist al Frantei se va desfasura in perioada 1-23 iulie. Pe parcursul lunii lui Cuptor vor mai avea loc turneul de tenis de la Wimbledon, 3-16, cel feminin, Bucharest Open, 17-23, Mondialele de natatie si polo, de la Budapesta, 15-30, scrima, la Leipzig, 19-26, de kaiac-canoe, juniori si under 23, de la Bascov-Budeasa

. Mondialele de atletism de la Londra vor avea loc intre 4 si 13 august, la Londra. Turul ciclist al Spaniei, 19 august-10 septembrie, Mondialele de lupte, de la Paris, 21-26, cele de box amator, 25 august-3 decembrie si de judo, 28 august-3 septembrie, turneul de tenis US Open, de la New York, 28 august-7 septembrie vor fi urmarite de cei interesati. In ultima zi a lunii debuteaza editia cu numarul 40 a EURO baschet masculin, ale carei meciuri din faza grupelor se vor desfasura, pana, la 17 septembrie, in patru tari, Romania (Cluj-Napoca), Finlanda, Israel si Turcia

. Mondialele de canotaj, de la Sarasota, SUA, 24 septembrie-1 octombrie si de gimnastica artistica, de la Montreal sunt evenimentele inceputului de toamna

. In luna octombrie, 22-29, se va desfasura Tuneul Campioanelor, la Singapore. Luna in care vor mai fi turnee importante de tenis din circuitele ATP si WTA, precum si traditionalul maraton de la Chicago

. Pana la Mondialele de haltere, de la Anaheim-SUA, programate in perioada 28 noiembrie-5 decembrie, vor mai avea loc finalele FED Cup, 6-12 noiembrie, Turneului Campionilor, la Londra, 13-19 si a Cupei Davis, 24-26

. Ultima luna a anului va avea trei evenimente de top: Mondialele de handbal feminin, din Germania, 1-17 decembrie, Cupa Mondiala a cluburilor la fotbal, 6-17 si Campionatele Europene de natatie in bazin scurt, la Copenhaga, 13-17.