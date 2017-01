Gigi Becali a recunoscut ca va pune in aplicare decizia luata de Curtea de Apel, la finalul anului 2016, care il obliga sa radieze semnele ”Steaua” si ”Steaua Bucuresti” din denumirea echipei.



Becali a dezvaluit si care va fi noul nume al echipei: dupa ce s-a sfatuit cu Dumitru Dragomir, a ajuns la numele „Star”.

„Acea hotarare intai trebuie motivata, iar apoi mai sunt 30 de zile. Deci mai dureaza 3-4 luni de zile pana cand va fi pusa in aplicare. Apoi, UEFA nu are ce sa spuna, ca si dupa ce se pune in aplicare se schimba numele si gata. N-o sa mai fie Steaua, o sa fie Star„, a spus Becali, la Sport.ro.