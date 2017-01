Barcelona pierde teren in fata rivalei Real Madrid, in lupta pentru titlu, dupa remiza de la Villarreal! VIDEO

FC Barcelona a mai facut un pas gresit in Premiera Division, dumunica, campioana en-titre remizand, scor 1-1, pe terenul celor de la Villarreal, in etapa a 17-a. Punctul catalanilor a fost realizat gratie lui Lionel Messi, in minutul 90, care a inscris superb dintr-o lovitura libera. In urma acestui rezultat, catalanii sunt la cinci puncte in urma liderului Real Madrid, insa galacticii au si o partida mai putin disputata.

Villarreal a deschis scorul prin Sansone, in minutul 49.



Clasament:

1 Real Madrid 40 puncte (-1 joc)

2 Sevilla 36

3 Barcelona 35

4 Atletico Madrid 31

5 Villarreal 30 etc.