Adi Popa e ca si transferat in Grecia, in locul lui vine Budescu

Adi Popa poate pleca in Grecia, la Panathinaikos, pentru un milion de euro. Gigi Becali a declarat ca Budescu va veni in locul stelistului, dupa ce isi incaseaza ultimele trei salarii din China.

„Popica” a intrat in ultimele sase luni de contract, iar finantatorul Stelei a anuntat ca acesta este ca si transferat la formatia din Grecia. In cazul lui Budescu, se astepta incheierea socotelilor cu chinezii, desi, acesta a fost ofertat de Steaua Rosie Belgrad.

„Pe Popa il dau acum in Grecia, la Panathinaikos, cu 1 milion de euro si il luam pe Budescu. Am rezolvat in mare, maine o sa imi dea raspunsul. Asteapta sa ii dea chinezii trei salarii si dupa aia semneaza„, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

Budescu ar primi, conform lui Becali, 200.000 de euro ca prima de instalare si un salariu de 20.000 de euro pe luna.