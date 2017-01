Simona Halep a vorbit inainte de inceperea turneului de la Melbourne, despre sentimentele ce o incearca in acest loc si a marturisit ca obiectivul principal la Australian Open este sa se simta bine pe teren.

Jucatoarea, in varsta de 25 de ani, a fost eliminata in al doilea tur al turnelului de la Shenzhen si a inceput deja pregatirea la Melbourne, antrenandu-se pe terenul ei preferat.

”Imi doresc sa dau tot ce am mai bun in turneu si sa petrec momente placute pe teren, fara sa-mi stabilesc un obiectiv clar inainte. Sunt fericita sa joc aici, imi place sa evoluez pe arena Rod Laver. Am amintiri frumoase din acest turneu, deoarece de doua ori am atins sferturile de finala. Sper ca anul acesta sa ma autodepasesc, dar nu se stie niciodata”, a declarat Simona Halep, pentru contul de twitter de la Australian Open.