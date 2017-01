Victorie de plamares in fata Bulgariei, in ultimul meci din preliminariile CM U-21 de handbal masculin

Nationala de handbal masculin Under 21 a Romaniei a invins la Pitesti reprezentativa Bulgariei cu scorul de 33-22 (14-7), in ultimul meci din grupa a 2-a a preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2017, ambele echipe fiind anterior in afara cursei de calificare la turneul final.



Marcatorii tricolori au fost Csog 7 goluri, Manescu 5, Becheru 4, Thalmaier 4, Broasca 3, Nagy 3, Dumitru 2, Dascalu 2, Bologa 2, Bizau 1.

Anterior, Romania a pierdut cu Danemarca, scor 15-26 (11-10), si cu Suedia, cu 25-32 (9-15) si incheie grupa cu 2 puncte, pe locul 3.

Cele doua echipe nordice isi vor disputa, tot duminica (ora 18:00), singurul loc calificant din aceasta grupa la turneul final al Campionatului Mondial din 2017, programat in Algeria, in perioada 17-30 iulie.

Cinci echipe europene sunt deja calificate la turneul final gratie rezultatelor obtinute la CM under 19 si CE under 20, si anume, Franta, respectiv Spania, Germania, Croatia si Norvegia.