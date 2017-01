Monica Niculescu a invins-o pe Jelena Jankovic, fost numar unu mondial, in prima runda a turneului de la Hobart, cu scorul de 6-2, 6-3.

Romanca s-a intalnit pentru a opta oara cu jucatoarea din Serbia si a obtinut a treia victorie consecutiva in fata ei. Jankovic a invins-o pe Niculescu de cinci ori.

Urmatorul meci pentru jucatoarea noastra se va disputa impotriva castigatoarei din partida Flipkens – Fourli.

„Sunt fericita sa fiu la Hobart, intotdeauna imi face placere sa evoluez la acest turneu. Am avut un meci foarte greu cu Jankovic, care nu greseste nicio minge. Am incercat sa raman concentrata si sa lupt pentru fiecare punct. Trebuia sa am o evolutie buna pentru ca Jelena este o jucatoare excelenta.

Cred ca m-am descurcat foarte bine. Conditiile de joc nu au fost cele mai bune, din cauza vantului, dar ma bucur ca am reusit sa ma calific in turul doi. Vreau sa multumesc si publicului care a venit astazi sa urmareasca meciul. Oamenii au fost mereu foarte draguti si vin sa vada meciurile mele, asa ca incerc sa vin aici in fiecare an (e la a 8-a participare), sa ma simt bine”, a declarat Monica Niculescu, conform Digi Sport.