Mircea Rednic a adus la Mouscron un atacant din Liga 1!

Atacantul lituanian Deivydas Matulevicius, fost component al echipei FC Botosani, s-a transferat, duminica, la formatia belgiana de prima liga Royal Excel Mouscron, antrenata de catre Mircea Rednic.



Potrivit anuntului oficial al gruparii belgiene, Deivydas Matulevicius a semnat un contract valabil pe o perioada de 6 luni cu Mouscron. Matulevicius era liber de contract de la inceputul lunii, dupa rezilierea intelegerii cu FC Botosani.

Royal Excel Mouscron se afla pe ultimul loc in campionatul Belgiei, cu 12 puncte dupa 21 de etape, si are cel mai slab atac al ligii, cu doar 18 goluri marcate. Mircea Rednic (54 de ani) este antrenorul lui Mouscron din data de 7 decembrie 2016.

Deivydas Matulevicius (27 de ani) a inscris 3 goluri in cele 15 aparitii pentru FC Botosani in acest sezon. in Liga 1, lituanianul s-a remarcat la Pandurii Tirgu Jiu, pentru care a evoluat intre 2012 si 2015.

MEDIAFAX