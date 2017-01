Mai putin de o saptamana pana la startul Cupei Africii pe Natiuni 2017

Cupa Africii pe Natiuni (CAN) este cel mai important eveniment international din Africa. Organizata de CAF, competitia a ajuns la editia cu numarul 31 in cei peste 60 de ani vechime. A debutat in 1957, in Sudan, Egipt fiind cea mai titrata echipa, cu 7 titluri de campioana.



CAN 2017 ar fi trebuit sa se desfasoare in Libia, dar, din cauza razboiului civil, aceasta tara a renuntat la organizare in favoarea Gabonului, care a mai gazduit si editia din 2012, alaturi de Guineea Ecuatoriala. Celelalte candidate la organizarea editiei din acest an au fost Algeria si Ghana.

Competitia se joaca din doi in doi ani si este alcatuita din patru grupe, a cate patru echipe. La finalul primei faze, mai departe vor merge primele doua clasate din fiecare grupa.

La editia anterioara, finala mare s-a disputat intre Coasta de Fildes si Ghana, prima reusind sa castige dupa ce s-a impus cu 9-8 dupa executarea penalty-urilor. Pe locul al treilea s-a clasat RD Congo, echipa care a trecut cu 2-1 de Guineea Ecuatoriala, tara organizatoare.

Stadioane:

Stade de l’Amitie (capacitate 40.000) este situat in Librevile fiind cel mai mare stadion si locul unde se joaca ultimul act.

Stade de Franceville (capacitate 22.000) acesta este situat in Franceville si urmeaza sa gazduiasca in cea mai mare parte meciurile din Grupa B, exceptand unul singur.

Stade d’Oyem (capacitate 20.000), situat in Oyem, acesta este locul in care isi vor masura fortele echipele din Grupa C si unde se va disputa unul dintre sferturile de finala.

Stade de Port-Gentil (capacitate 20.000), face parte din orasul Port Gentil, fiind locul unde se vor juca cinci meciuri din cadrul Grupei D, un sfert de finala, dar si finala mica.

GRUPELE – 14-25 IANUARIE

Grupa A: Gabon, Burkina Faso, Camerun, Guinea-Bissau:

Grupa B: Algeria, Tunisia, Senegal, Zimbabwe

Grupa C: Coasta de Fildes, Republica Democrata Congo, Maroc, Togo

Grupa D: Ghana, Mali, Egipt, Uganda

FAZELE ELIMINATORII:

Sferturile de finala 28-29 ianuarie:

28 ianuarie:

Locul I Grupa A – Locul II Grupa B:

Locul I Grupa B – Locul II Grupa A:

29 ianuarie:

Locul I Grupa D – Locul II Grupa C

Locul I Grupa C – Locul II Grupa D

Semifinale, 1-2 februarie:

Locul I Grupa A – Locul II Grupa B VS Locul I Grupa D – Locul II Grupa C

Locul I Grupa B – Locul II Grupa A VS Locul I Grupa C – Locul II Grupa D

Finala mica – 4 februarie: Port Gentil

Finala mare – 5 februarie: Libreville