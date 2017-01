Toate detaliile Campionatului Mondial de handbal masculin. Programul celor 84 de meciuri

Campionatul Mondial de handbal masculin 2017, a 25-a editie, va avea loc in Franta (11-29 ianuarie). Competitia va fi gazduita de salile din Paris-Bercy, Rouen, Nantes, Metz, Albertville, Monpellier, Lille si Brest, arene cu o capacitate intre 4.000 si 25.000 de locuri.



Franta a e campioana mondiala en-titre, Germania, care tocmai a invins Romania intr-un amical, e campioana europeana, iar Danemarca e campioana olimpica de la Rio.

Naţionala de handbal masculin a Romaniei a ratat cursa spre turneul final inca din primul tur preliminar, in ianuarie 2016, cand a incheiat grupa a 2-a pe locul secund, in condiţiile in care doar prima clasata, Austria, a ajuns la baraj, fiind eliminata ulterior de Danemarca.

Tricolorii n-au mai fost la Campionatul Mondial din 2011.

Romania are patru titluri mondiale in aceasta disciplina.

24 de echipe vor lua startul la Campionatul Mondial de handbal masculin 2017.

Grupa A: Franta; Polonia; Rusia; Brazilia; Japonia; Norvegia.

Grupa B: Spania; Slovenia; Macedonia; Islanda; Tunisia; Angola.

Grupa C: Germania; Croatia; Belarus; Ungaria; Chile; Arabia Saudita

Grupa D: Qatar; Danemarca; Suedia; Egipt; Bahrein; Argentina.

Primele patru echipe din fiecare grupa se califica mai departe, in faza a doua, a optimilor. Se joaca incrucisat dun urmatorul sistem:

A1-B4,

A2-B3

A3-B2

A4-B1

C1-D2

C2-D3

C3-D2

C4-D1

Ultimele clasate din fiecare grupa vor juca in ”Turneul presedintelui”, pentru locurile 21-24 (semifinale: A6-B6, C6-D6, finala, finala mica; meciurile se joaca la Brest).

Pentru locurile 17-20, acelasi sistem: semifinale (A5-B5, C5-D5, finala si finala mica; se joaca la Brest).

Programul meciurilor

Grupa A

11 ianuarie

21.45: Franta – Brazilia (Paris-Bercy)

12 ianuarie (toate meciurile se joaca la Nantes)

18.45: Rusia – Japonia

21.45: Norvegia – Polonia

13 ianuarie

18.45: Japonia – Franta

14 ianuarie

15:45: Brazilia – Polonia

18.45: Norvegia – Rusia

15 ianuarie

18.45: Franta – Norvegia

21.45: Brazilia – Japonoa

16 ianuarie

21.45: Polonia – Rusia

17 ianuarie

15.00: Norvegia – Brazilia

18.45: Polonia – Japonia

21.45: Rusia – Franta

19 ianuarie

15.00: Rusia – Brazilia

18.45: Franta – Polonia

21.45: Japonia – Norvegia

Grupa B

12 ianuarie (toate meciurile se joaca la Metz)

15.00: Slovenia – Angola

18.45: Macedonia – Tunisia

21.45: Spania – Islanda

14 ianuarie

15.45: Islanda – Slovenia

18.45: Tunisia – Spania

21.45: Angola – Macedonia

15 ianuarie

15.45: Islanda – Tunisia

16 ianuarie

18.45: Slovenia – Macedonia

21.45: Spania – Angola

17 ianuarie

18.45: Slovenia – Tunisia

21.45: Angola – Islanda

18 ianuarie

21.45: Macedonia – Spania

19 ianuarie

15.00: Tunisia – Angola

18.45: Macedonia – Islanda

21.45: Spania – Slovenia

Grupa C

13 ianuarie (toate meciurile se joaca la Rouen)

15.00: Belarus – Chile

18.45: Germania – Ungaria

21.45: Croatia – Arabia Saudita

14 ianuarie

21.45: Ungaria – Croatia

15 ianuarie

18.45: Chile – Germania

21.45: Arabia Saudita – Belarus

16 ianuarie

18.45: Ungaria – Chile

21.45: Croatia – Belarus

17 ianuarie

18.45: Germania – Arabia Saudita

18 ianuarie

15.00: Arabia Saudita – Ungaria

18.45: Belarus – Germania

21.45: Croatia – Chile

20 ianuarie

15.00: Arabia Saudita – Chile

18.45: Germania – Croatia

21.45: Belarus – Ungaria

Grupa D

13 ianuarie (toate meciurile se joaca la Paris-Bercy)

15.00: Qatar – Egipt

18.45: Suedia – Bahrein

21.45: Danemarca – Argentina

14 ianuarie

18.45: Danemarca – Egipt

15 ianuarie

15.45: Argentina – Suedia

18.45: Bahrein – Qatar

16 ianuarie

18.45: Egipt – Bahrein

21.45: Danemarca – Suedia

17 ianuarie

18.45: Qatar – Argentina

18 ianuarie

15.00: Argentina – Egipt

18.45: Danemarca – Bahrein

21.45: Suedia – Qatar

20 ianuarie

15.00: Bahrein – Argentina

18.45: Suedia – Egipt

21.45: Qatar – Danemarca