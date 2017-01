Liverpool, rezultat rusinos chiar pe Anfield, cu o echipa din liga a patra, in Cupa Angliei! VIDEO

FC Liverpool, locul 2 in Premier League, a fost tinuta in sah in Cupa Angliei, duminica, in turul al 3-lea, de o echipa din liga a 4-a!



Plymouth Argyle, locul 2 in League Two, a tinut piept cu brio celor de la Liverpool chiar pe Anfield Road si au incheiat partida cu un nesperat 0-0.

E drept ca gazdele au folosit o echipa foarte tanara, acest lucru fiind si un record stabilit de antrenorul Jurgen Klopp, care a introdus in Cupa Angliei cea mai tanara echipa din istoria clubului, cu o medie de 21 de ani si 296 de zile.

Precedentul record data din 1965, intr-un meci cu Wolverhampton, cand media „cormoranilor” a fost de 22 de ani si 303 zile.

Partida se va rejuca la Plymouth acasa, iar daca si acolo va fi egalitate, se va trece la reprizele de prelungiri si eventualele penaltyuri.