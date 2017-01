Irina Begu, eliminata in primul tur al turneului de la Sydney

Irina Begu a fost invinsa de catre campioana en-titre Svetlana Kuznetsova, cu scorul de 6-1, 6-4, in primul tur al turneului de la Sydney.

Romanca se afla pe locul 29 in ierarhia mondiala, iar pentru participarea sa la acest turneu a primit un punct WTA si 5.970 dolari.

Pentru Irina Begu este deja a doua eliminare din primul tur al unei competitii in acest an, dupa ce a fost invinsa de catre Daria Kasatkina, tot in doua seturi, scor 6-3, 6-3, in cadrul turneului de la Brisbane.