Ianis Hagi a inceput cu dreptul noul an. Tanarul jucator al Fiorentinei a inscris si a oferit o pasa decisiva, in primul meci din 2017

Fiorentina a disputat meciul din semifinalele Cupei Primavera, impotriva celor de la Virtus Entella, incheiat la egalitate, cu scorul de 2-2.

Romanul, in varsta de 18 ani, a fost integralist in acest meci si a marcat in minutul 25, readucand egalitatea pe tabela de marcaj. Ianis Hagi a pasat decisiv din corner si pentru al doilea gol al alb-violetilor, iar partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2.

Daca trece de Virtus Entella, echipa de tineret a Fiorentinei se poate intalni mai departe, cu Roma sau Inter.