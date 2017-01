Houston Texans si Seattle Seahawks s-au calificat in runda divizionala a play-off-ului din NFL

Victoriile celor doua echipe s-au produs sambata noapte, in prima runda a play-off-ului (wild-card). Houston a dispus pe teren propriu de Oakland Raiders, cu 27-14, apoi Seattle, in fata propriilor suporteri, a dispus de Detroit, cu 26-6.



Practic playoff-ul sezonului actual a debutat pe acelasi teren care va gazdui marea finala a campionatului de fotbal american (Super Bowl), a 51-a editie.

Astfel, in runda urmatoare, asa numita runda divizionala, Houston se va deplasa pe terenul celor din New England sau Kansas City Chiefs, in functie de castigatoarea celei de-a doua partide din runda wild-card a AFC, Pittsburgh Steelers – Miami Dolphins.

In NFC, Seattle va juca in runda urmatoare contra celor de la Atlanta Falcons, in Georgia. In sezonul regular recent incheiat, Seattle a castigat pe teren propriu, scor 26-24.

Cea de-a doua partida din runda wild-card a acestei conferinte se va disputa intre Green Bay Packers si New York Giants, unul dintre marile derby-uri ale NFL. Invingatoarea se va deplasa in Arlington pentru duelul cu Dallas Cowboys.

Duminica seara sunt programate celelalte doua meciuri din runda wild-card:

ora 20:05, Pittsburg Steelers – Miami Dolphins (Dolce 2)

ora 23:40, Green Bay Packers – New York Giants (Dolce 1)