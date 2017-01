Gheorghe Hagi a vorbit despre strategia pe care o are in legatura cu transferurile la echipa din subordine. Acesta este de parere ca transferurile importante se efectueaza vara si considera ca are in propria curte multi tineri fotbalisti foarte buni.

„Suntem pe primul loc, am fost cei mai buni din Romania sezonul asta. Asa ca nu stiu daca trebuie sa ne intarim prea tare. Avem multi copii de la academie, care sunt foarte buni.

Toata lumea are o presiune, numai noi nu avem presiune. Noi suntem o echipa tanara, frumoasa, care joaca un fotbal bun si suntem pe primul loc si ne bucuram de lucrul asta.

Stati linistiti, nu o sa ne slabim, vrem sa fim la fel de competitivi, buni, asa ca oricine o sa joace cu noi o sa le fie foarte greu.

Transferurile mari se fac in vara, acum sunt doar lucruri cat de cat necesare, fiecare echipa ce are nevoie. Asa ca mai multe transferuri in tarile importante se fac putine in iarna, mai multe in vara”, a declarat Gheorghe Hagi, conform Dolce Sport.

Tehnicianul Viitorului a marturisit ca echipa poate merge mai departe si fara Razvan Marin, iar cand va fi momentul sau, tanarul jucator poate pleca fara probleme la o alta echipa. Momentan, fiul lui Petre Marin va continua sa creasca la echipa constanteana.

„O echipa nu sta intr-un jucator. Razvan Marin a jucat bine pentru ca echipa a jucat foarte bine. Tot ce a facut cu noi, a crescut de la zi la zi, deci noi nu stam intr-un jucator. Dar, daca va fi nevoie, bineinteles ca putem fi atenti la tot ce se intampla pe piata transferurilor”, a declarat Hagi.