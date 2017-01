Bogdan Chipirliu a vorbit despre evolutiile echipei sale, dar si despre viitorul sau in fotbal. Acesta a marturisit ca nu are inca nicio oferta, dar isi doreste sa ajunga cat mai sus. Fotbalistul, in varsta de 24 de ani, este golgheterul formatiei Juventus Bucuresti, dar si al Ligii a II-a, cu 18 goluri marcate in acest sezon de campionat.

”Ma bucur ca suntem pe primul loc la o diferenta de 6 puncte fata de locul al doilea (n.r. – UTA, 39p). Putem spune ca se vede promovarea, dar mai sunt 15 etape si mai avem mult de munca. Ne dorim sa promovam, asta e clar, dar vom vedea cum va decurge competitia in partea a doua.

Dintre principalele urmaritoare, consider ca UTA este contracandidata noastra, pentru ca practica un fotbal bun, plus ca la Brasov sunt ceva probleme.

Nu este niciun secret, ci doar forta grupului. Imi dau foarte mare incredere colegii si asa am ajuns sa marchez 18 goluri. Mi-as dori sa marchez cel putin atatea goluri si in retur.

Nu am nicio oferta concreta, numai tatonari. Sunt in ultimele 6 luni de contract cu Juventus. Orice jucator, cand se apuca de fotbal, isi doreste sa ajunga cat mai sus, dar voi pleca de aici doar daca oferta va fi buna si pentru club si pentru mine. Insa, nu vad niciun fel de problema si daca as continua, mi-ar placea, pentru ca m-am simtit aici foarte bine mereu.

Deocamdata nu am niciun impresar, am preferat sa fiu liber, pentru ca nu-mi doream sa semnez cu cineva si apoi sa uite de mine. Asa, cand va fi ceva concret, voi semna si cu un impresar.”, a declarat Bogdan Chipirliu, conform Digi Sport.