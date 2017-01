George Tucudean se va pregati in tricoul altei echipe. Fotbalistul a plecat deja in cantonament

George Tucudean a intrat in ultimele sase luni de contract la Pandurii Targu Jiu si a refuzat sa efectueze pregatirea de iarna alaturi de formatia lui Grigoras.

Atacantul a plecat in cantonament in Malta, alaturi de elevii lui Gigi Multescu, urmand sa semneze un contract cu CS U Craiova, dupa ce isi va incheia socotelile cu cei de la Pandurii.

Fotbalistul, in varsta de 25 de ani, a depus memoriu pentru a deveni liber de contract, data fiind situatia financiara a gorjenilor.

In tricoul celor de la Pandurii, Tucudean a marcat cinci goluri si a oferit trei pase decisive in 16 meciuri jucate in acest sezon de campionat.