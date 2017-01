Premiile AFAN pentru anul 2016 au fost acordate in cadrul Galei AFAN, vineri, performerilor in urma voturilor primite din partea fotbalistilor si antrenorilor care activeaza in primele trei esaloane. Denis Alibec, proaspat legitimat de Steaua dupa transferul de la Astra, a fost desemnat jucatorul anului 2016.



„In dimineata zilei am avut programata si o AG, dar am amanat-o din cauza vremii, multi nu au reusit sa ajunga la timp. Cred ca prim martie va fi reprogramata.

Gala a iesit bine, cei care nu au reusit sa ajunga la AG au reusit, totusi, sa ajunga seara si sa fie prezenti la petrecere. Cred ca a fost cea mai buna dintre toate cele pe care le-am organizat pana acum. De data asta nu am mai avut probleme tehnice …

Fotbalistii au decis numele castigatorilor prin vot. AFAN a decis in totalitate premiile pentru cei mai buni jurnalisti.

Anul 2016 a fost cel mai greu, cele mai multe probleme cu echipele, cu jucatorii etc. Pentru 2017, echipele trebuie sa se organize mai bine, daca vor sa ramana in Liga 1, sa-si regleze datoriile catre jucatori si terti, plus ca avem nevoie de modificarile de lege care sa permita finantarea sportului din bani publici.”, a declarat Emilian Hulubei, in cadrul emisunii „Liga de weekend”, la Sport Total FM.

Premiile Galei AFAN: