Dupa Alibec si Gnohere, un alt jucator de pe lista lui Becali a semnat cu Steaua

Aflandu-se in ultimele sase luni de contrat cu Astra Giurgiu, Junior Morais a confirmat ca a semnat cu formatia ros-albastra, un contract ce il poate onora abia din vara. Tehnicianul Marius Sumudica nu a fost informat despre plecarea fundasului de la echipa.

„E adevarat, ne-am inteles si am semnat cu Steaua. Da, din vara sunt jucatorul lor. Astept acum sa vedem ce se va intampla. Eu merg la Astra acum sa-mi fac treaba pana la vara si apoi mergem mai departe.

Sunt de multi ani in Romania, imi place aici, si Steaua e bine pentru mine si familia mea. Nu am discutat cu Alibec. Steaua este o echipa mare, a avut niste probleme ca nu s-a calificat in Champions League si nu a luat titlul, dar mereu cauta jucatori foarte buni”

Nu i-am spus lui Marius Sumudica de aceasta decizie! Si el a fost fotbalist si stie cum se intampla.”, a declarat Junior Morais, conform sport.ro.