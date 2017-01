Oficialii lui Dinamo nu regreta despartirea de Gnohere. Surse din cadrul clubului din „Stefan cel Mare” sustin ca atacantul francez a ajuns doar varianta de rezerva pentru Ioan Andone, din cauza caracterului sau.



„Dinamo a vandut o rezerva la Steaua! Negoita a avut o oferta de la rivala de 800.000 de euro, dar atunci am refuzat-o, asta deoarece Gnohere era un jucator important. Avand in vedere tot ce s-a intamplat, problemele lui de caracter, bine ca am scapat de el. In ultima perioada, toti oamenii din jurul lui nu i-au facut decat rau. Pentru Dinamo conteaza şi caracterul jucatorului şi felul in care el se comporta„, a declarat pentru digisport.ro o sursa din cadrul clubulu