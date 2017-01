Cosmin Contra, noul antrenor al echipei Maccabi Tel Aviv!

Cosmin Contra a semnat cu Maccabi Tel Aviv pe un an si jumatate, informeaza libertatea.ro! Antrenorul in varsta de 41 de ani era liber de contract dupa despartirea de Alcorcon, asa ca nu au fost probleme la semnarea contractului cu formatia de pe locul doi in prima liga israeliana, la 8 puncte in spalte liderului Hapoel Beer Sheva – echipa lui Ovidiu Hoban, cu care ”Gurita” a lucrat la Petrolul Ploiesti.



Cosmin Contra a ajuns la Maccabi in baza relatiei de prietenie cu olandezul Jordi Cruyff, directorul sportiv al echipei, alaturi de care a jucat la Alaves in sezonul 2000-2001.