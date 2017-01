Eddy Gnohere a dezvaluit motivul pentru care a semnat cu Steaua. Nu banii l-au convins pe francez sa aleaga aceasta echipa in defavoarea lui Dinamo, ci pozitia in clasament. Atacantul a declarat ca factorul decisiv a fost faptul ca Steaua este aproape de un nou titlu de campioana.

„Sunt multumit. Daca am semnat inseamna ca asta mi-am dorit, iar acum nu pot sa spun decat ca sunt fericit.

Asta este viata unui fotbalist, uneori poti sa iei decizii care din nefericire nu sunt bune pentru anumiti suporteri. Dar astazi am venit la un club rival, nu neaparat din motive financiare, si sper ca voi putea obtine ce mi-am propus aici.

Daca voi putea sa marchez impotriva lui Dinamo o voi face, dar asta nu inseamna ca ma voi bucura asa cum as face-o daca as inscrie in poarta oricarei alte echipe.

Am avut oferte si de la echipe din Golf care imi ofereau bani multi, dar am preferat sa raman in Romania. Steaua este aproape de un nou titlu de campioana asa ca asta a contat. Daca ar fi fost adevarat ce au spus cei de la Dinamo ca plec exclusiv pentru bani, atunci cu siguranta as fi mers in alta parte decat la Steaua”, a declarat Gnohere, conform Dolce Sport.