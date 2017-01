Returul Euroligii masculine de baschet a inceput cu trei partide derby!

Prima etapa a returului Euroligii masculine de baschet a programat trei meciuri derby, la Istanbul, Pireu si Madrid, castigate de echipele gazda. TSKA Moscova, detinatoarea trofeului, a pierdut al treilea joc consecutiv, de data asta la Real Madrid si mai are doar un punct avans, Anadolu s-a impus la Istabul impotriva celor de la Galatasaray, iar Olympiacos Pireu a intrecut pe Panathinaikos Atena. Prima etapa a returului Euroligii masculine de baschet a programat trei meciuri derby, la Istanbul, Pireu si Madrid, castigate de echipele gazda. TSKA Moscova, detinatoarea trofeului, a pierdut al treilea joc consecutiv, de data asta la Real Madrid si mai are doar un punct avans, Anadolu s-a impus la Istabul impotriva celor de la Galatasaray, iar Olympiacos Pireu a intrecut pe Panathinaikos Atena.

Madrilenii au obtinut o victorie la zece puncte diferenta, 95-85 (50-46), avand cei mai buni jucatori in Llull, 24 puncte si Maciulis, 20, de la invinsi remarcandu-se De Colo, 18 si Teodosic, 13. Real a ajuns la 11 succese, ca si Olympiacos, 77-69 (38-37) cu Panathinaikos si Baskonia Vitoria Gasteiz, 102-70 (53-36) cu Unics Kazan.

Fenerbahce Istanbul are o victorie mai putin, dupa 86-79 (41-40) cu Emporio Armani Milano. In revenire de forma, Maccabi Tel Aviv a castigat la limita, 93-92 (53-36) confruntarea cu Darussafaka Dogus Istanbul. FC Barcelona continua seria neagra, 65-85 (31-40) la Brose Baskets Bamberg. Steaua Rosie Belgrad a fost singura echipa invingatoare in deplasare, 77-61 (47-22) la Zalgiris Kaunas.

Din runda viitoare merita mentionate partidele Darusafaka-Baskonia, Panathinaikos-Anadolu, Steaua Rosie-Fenerbahce, FC Barcelona-Olympiacos.