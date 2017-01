Polonezul Kamil Stoch a castigat Turneul celor Patru Trambuline si e noul lider in Cupa Mondiala!

A 65-a editie a Turneului celor 4 Trambuline la sarituri cu schiurile a fost castigata de polonezul Kamil Stoch, dupa ce a reusit sa se impuna in ultima etapa de la Bischofshofen (Austria). Stoch este si noul lider al Cupei Mondiale, cu peste 35 de puncte fata de urmatorul clasat, compatriotul Piotr Zyla!

Aceasta ultima etapa a avut parte de cel mai mare dramatism. Norvegianul Tande, lider dupa cele 3 runde, cu 1,7 puncte, nu si dupa prima mansa, s-a dezechilibrat in zbor, probabil din cauza unei pale de vant, dar a evitat cazatura, insa lungimea zborului a avut de suferit – 117 metri, astfel ca a incheiat etapa doar pe locul 26. In schimb, Kamil Stoch a evoluat impecabil, a sarit 138.5 metri, iar cu un total de 289.2 puncte a castigat etapa, dar si intregul concurs. Polonezul i-a devansat in aceasta etapa pe austriacul Michael Hayboeck – 283.3 puncte si Piotr Zyla (Polonia) – 275.8, acesta din urma reusind sa-l devanseze pe Tande in clasamentul competitiei terminand pe 2.

Kamil Stoch este al doilea polonez care se impune in Turneul celor 4 Trambuline dupa Adam Malysz. De asemea, proaspatul invingator este unul dintre putinii sportivi care a castigat tot ce se putea in acest sport: Cupa Mondiala, aur la Jocurile Olimpice si Campionatul Mondial, iar acum Turneul celor Patru Trambuline.

Sa mai spunem ca Andreas Wellinger a stabilit un nou record de trambulina in calificarile de la Bischofshofen. Germanul a sarit 144,5 metri si a stabilit o noua performanta de referinta pentru trambulina Paul Auserlaitner. Din pacate pentru sportivul german, acesta a avut o evolutie modesta in prima mansa si nu s-a calificat in mansa sacunda.