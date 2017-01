Marcel Puscas vede urmatorii zece ani ai Stelei intr-un singur jucator

Marcel Puscas, fostul jucator al Stelei si al Rapidului, a vorbit despre Dennis Man, fotbalist in care vede viitorul formatiei ros-albastre. Acesta considera ca tanarului ar trebui sa i se acorde sansa de a juca, pentru a se putea acomoda si a putea demonstra de ce este in stare in teren.

„Eu zic ca daca e lasat 4-5 meciuri in atacul Stelei, Man nu va mai fi scos de acolo 10 ani. Eu il stiu pe el de mult. Exista mirajul asta de a merge la Steaua, Dinamo, Rapid. Jucatorilor tineri le trebuie un rodaj, pentru ca e greu sa-l scoti din echipa pe Alibec„, a declarat Marcel Puscas, conform gsp.ro.

Dennis Man a semnat cu Steaua la 18 ani, in toamna anului 2016 si a marcat un singur gol in opt meciuri jucate in toate competitiile.