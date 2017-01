Ioan Andone a vorbit despre plecarea lui Gnohere la marea rivala, sustinand faptul ca atacantul nu este o pierdere pentru alb-rosii. Tehnicianul dinamovist avertizeaza, insa, in legatura cu rivalul de pe acelasi post, Alibec.

„Mi-a spus la multi ani de dimineata. Ce, sa il caut eu special? Ce sa-i fac? N-am nicio treaba. E un subiect inchis pentru mine. A venit ieri dimineata la antrenament, n-a spus nimic ca pleaca. Era foarte volubil, voia sa vorbeasca cu mine, dar nu a fost timp. Dupa antrenament m-a anuntat. Citisem si eu si stiam ca s-a dus la o intalnitre. Nu este o pierdere pentru noi. Daca era la inceputul anului, cand am inceput cu 4-1 si el cu 2 sau 3 goluri, cu Astra, era altceva.

Are contracandidat acolo foarte bun, pe Alibec. Daca va reusi sa joace cu Alibec impreuna, vor fi periculosi, daca nu. Depinde unde il pune Reghe, cu cine joaca in atac, depinde de multe. El e un jucator bun, acum vorbind de el ca jucator. Restul, ce a facut, cum a facut, e treaba lui, e decizia lui. Si de aia noi nici nu ne facem sange rau. Daca ramanea la noi era mai rau. Si sa nu semneze. Pai ce faceam, il dadeam la echipa a doua, ce sa fac cu el! Pentru ce sa mai contez pe el. Pai nu il am pe Popa al doilea? Pai nu il bag pe jucatorul meu care are patru ani, de ce sa bag un jucator care… mai ales ca nu ii statea capul la noi?”, a declarat Ioan Andone, conform Dolce Sport.