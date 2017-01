Gnohere a fost prezentat oficial la Steaua, atat pe site-ul oficialt, cat si pe Facebook. Acesta s-a declarat bucuros de transferul la noua sa echipa si si-a exprimat dorinta de a o ajuta sa castige titlul si sa joace in Champions League.

„Sunt foarte fericit pentru ca am ajuns la Steaua, alaturi de care imi doresc foarte mult sa obtin trofee in anii pe care ii voi petrece aici. Cea mai mare dorinta a mea este sa ajut echipa sa castige titlul si sa jucam in UEFA Champions League, acesta din urma fiind un obiectiv maret pentru orice fotbalist din lume”, a declarat Eddy Gnohere, pentru site-ul oficial al Stelei.

„Atacantul francez in varsta de 28 de ani a semnat un contract valabil pe trei ani si jumatate si a devenit primul strain care a evoluat pentru Steaua si Dinamo in istorie.

Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!

Eddy Harlem Gnohere este un atacant francez, nascut pe 21 februarie 1988, la Paris. Acesta a inceput fotbalul ca junior la AS Cannes si Troyes AC, iar in sezonul 2007/2008 a fost cedat in Elvetia, la FC La Tour. Dupa trei sezoane in Elvetia, acolo unde a mai evoluat pentru FC Bulle si FC UGS Geneva, a ajuns in Belgia, la Excelsior Virton, fiind transferat, dupa inca un sezon, la Charleroi, echipa pentru care a evoluat timp de un an si jumatate. Incepand cu ianuarie 2013, a fost imprumutat cate sase luni la KVC Westerlo si Royal Excel Mouscron, iar in vara lui 2014 a fost achizitionat de catre RAEC Mons. Dupa un sezon in tricoul ultimei echipe, cel supranumit „Bizonul” a semnat, in iulie 2015, un contract pe doi ani cu Dinamo, echipa pentru care a evoluat in 59 de partide oficiale, a inscris 24 de goluri si a oferit 8 pase de gol. Pe 6 ianuarie 2017 a semnat un contract valabil pe doi ani si jumatate cu Steaua, devenind al zecelea jucator transferat direct de la marea rivala in istoria celor doua cluburi.”, au postat reprezentantii ros-albastrilor.