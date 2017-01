Catalin Rufa a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia la Metalul Resita si a anuntat ca echipa nu va pleca in cantonament in strainatate, ci se va pregati la Izvorani.

„Urmeaza sa mergem la apel la Timisoara, deoarece pe plan local a fost respinsa cererea. Cerem banii prin care clubul ar iesi din insolventa si si-ar recapata pozitia de alta data. Sunt banii clubului, nu apar interesele mele personale. Sper ca intr-un final sa se rezolve si sa atacam chiar promovoarea.

Astept discutia cu Consiliul Local Snagov sa vedem la ce ne inhamam, sa vedem daca vom lua jucatori mai experimentati sau vom face o echipa tanara pe care s-o crestem in continuare.

Marea problema a fotbalului romanesc este ca oamenii nu mai vin la stadion, iar televiziunile nu mai sunt interesate. Este un moment mai mult decat critic.

Noi vom incepe pe data de 16 si inca nu am stabilit un cantonament, probabil vom face ceva pe plan local, la Izvorani.”, a declarat Catalin Rufa, in cadrul emisiunii Fotbal la matineu.