Attila Karda, presedintele Olimpiei Satu Mare, a venit in studioul Sport Total FM, pentru a vorbi despre situatia de la echipa, dar si despre alte probleme existente in esalonul secund.

„In functie de rezultatele pe care le-am avut in turul campionatului, ma asteptam sa fie mai multi oameni langa echipa, dar aceasta situatie poate fi pusa si pe seama stadionului.

Am facut fotbal pana la 25-26 de ani. Din cauza problemelor de sanatate am renuntat. Am inceput in fotbal, o colaborare cu un agent rus care voia sa intre pe piata romaneasca, pe impresariat. Am lucrat cu el aproape doi ani, dupa care a renuntat spunand ca romanii sunt cam neseriosi.

Eu eram un fel de scouter si la un moment dat intampinam anumite probleme juridice si cineva mi-a recomandat-o pe Ana Maria Prodan. Ea m-a ajutat in legatura cu doi jucatori si am inceput o colaborare.

Am ajuns la Satu Mare in functia de Team Manager. N-am vrut sa am de-a face cu partea financiara a clubului, am vrut sa raspund sportiv. Asa am inceput cariera la Satu Mare, iar dupa 2-3 saptamani, am fost numit in functia de presedinte.

Cu Bogdan Andone ma stiam doar din lumea fotbalului. Voiam sa imi construiesc echipa mea cu care sa pornesc la drum si la bune, la rele sa fim impreuna. M-am oprit la el si pentru ca era tanar si in urma unor discutii cu oameni de fotbal mai experimentati care mi-au spus ca as face o alegere buna.

Ca impresar e foarte greu pentru ca depinzi de oamenii din fotbal, ca si conducator depind altii de tine. Eu sunt foarte curajos vorbind despre fotbal si oamenii trebuie sa mearga pe aceeasi idee ca si mine.

Cand am ajuns la Satu Mare nu am fost primit cu bratele deschise pentru ca nu ma cunostea lumea si nu stia cu ce intentii vin. A trebuit sa inghit lucruri care nu erau adevarate. Am intampinat dificultati si cand a venit Bogdan Andone. Cei care erau acolo au avut o perioada mai scurta sau mai lunga in care puteau sa demonstreze valoarea lor. Dupa ce am inceput sa avem rezultate, lume l-a adoptat, sa spun asa, pe Bogdan.

Pe mine ma adopta mai greu lumea, am fost privit ca persona non grata de unii oameni de acolo, care incet-incet, s-au autoexclus pentru ca nu gandeam la fel.

Levente Novak m-a adus la echipa, a incercat mereu sa puna bazele unei echipe de fotbal.

Sunt de acord ca trebuie sa avem sponsori, dar Primaria si Consiliul Local acorda un buget care e foarte bun la nivel de Liga a II-a. Am zis ca trebuie sa ne descurcam din acesti bani, sa avem rezultate. Am lucrat la niste pachete de sponsorizari si le multumesc celor care m-au ajutat. Lucrurile au inceput sa se miste si noi vrem sa facem performanta.

De fiecare data am calatorit cu avionul. Drumul cu avionul era mai avantajos din punct de vedere financiar. Am incercat sa imbinam profesionalismul cu ceea ce puteam noi.

Eu cand am ajuns la club, unii dintre jucatori plecasera deja, din cauza instabilitatii care aplana asupra clubului, iar pe cealalta parte, unii dintre ei aveau si salarii foarte mari. Eu am fixat un plafon salarial pentru cei care urmau sa vina la club. Au plecat 5-6 jucatori si am adus 11, cu mai putini bani.

Avem nevoie sa ne intarim si valoric si numeric, pe fiecare post. Pe Vlad Morar va fi foarte greu sa il aducem. Munteanu si-a manifestat dorinta de a plecat la o alta echipa de Liga a II-a. Eu nu sunt de acord ca el sa plece, pentru ca vreau sa intarim echipa. Dar, nici nu pot sa tin un jucator nemultumit la echipa, e optiunea lui. Conditiile in care au lucrat au fost bune spre foarte bune.

La Satu Mare s-a plans toata lumea de teren, pentru ca i-am batut pe toti. Ar trebui sa vorbim de terenul de Snagov sau altele care sunt sub orice critica.

Denis Alibec e cel mai bun atacant din campionatul romanesc si Bogdan Andone il da mereu exemplu jucatorilor nostri. E un jucator care ajuta foarte mult, chiar daca nu inscrie. Secretul nostru a fost grupul, daca nu a marcat unul, a marcat celalalt. Eu prefer sa am un grup unit.