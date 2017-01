A eliminat-o pe Halep, dar a castigat primul sau titlu din cariera

Katerina Siniakova a invins-o sambata, pe Alison Riske cu scorul de 6-3, 6-4, in finala turneului de la Shenzhen. Jucatoarea ceha, in varsta de 20 de ani, a castigat astfel, primul sau titlu din cariera.

Jucatoarea de pe locul 52 in clasamentul mondial s-a impus intr-o ora si 17 minute, in fata jucatoarei de pe pozitia 39. Siniakova a castigat 280 de puncte WTA si un cec in valoare de 163.260 de dolari, in timp ce Riske a obtinut 81.251 de dolari si 180 de puncte WTA.