Ciprian Marica a vorbit despre situatia Stelei si a afirmat ca adevarata Steaua, in momentul de fata, este cea care investeste mai mult. Acesta este bucuros de incercarea ros-albastrilor de a transfera cei mai buni jucatori si considera ca performanta este cea care ar trebui sa ii intereseze pe romani, atat pe plan intern, cat si international.

„Steaua, chiar daca lumea probabil, sau multi dintre oameni vor spune ca nu mai este Steaua, ei bine deocamdata, pana reusim sa putem spune care este Steaua adevarata, este echipa care investeste cel mai mult. Este echipa care isi doreste sa faca performanta si acest lucru nu poate fi decat apreciat. Ma bucur ca incearca sa ia cei mai buni jucatori si sper sa reuseasca sa faca performanta, pentru ca asta ne intereseaza pe noi toti romanii, atat intern, cat si international”, a declarat Ciprian Marica.



Fostul jucator al Stelei a vorbit despre venirea lui Alibec la echipa si a dezvaluit ce i-a urat proaspatului stelist. Marica este convins ca fotbalistul va fi titlular, privind nerabdarea cu care era asteptat.

„I-am urat sa aiba un an mai bun. Sigur ca anul 2016 pentru el a fost un an in care a reusit sa depaseasca multe bariere. Sigur ca este in continuare loc de mai bine, de mai mult. Este un jucator tanar, pe care eu l-am remarcat si ma bucur ca a luat acest premiu.

Asta cu titular la Steaua nu cred ca mai este o indoiala, cei de la Steaua il asteapta ca painea calda pe Denis Alibec, au si declarat in nenumarate randuri. Speram sa fie Denis Alibec cheia succesului pentru Steaua.

Sunt sigur ca va avea in jurul lui si oameni care il voi sustine, pentru ca , fiind un jucator tanar, sigur ca aceasta presiune o resimte, dar poate o transforma in una pozitiva”, a mai spus fostul international, conform Dolce Sport.