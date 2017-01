Start in play-off-ul NFL, cu un derby in gerul din Green Bay. Toate detaliile rundei wild-card

Sezonul regulat s-a incheiat si ne aflam in fata primei runde din play-off-ul NFL, una din care pentru prima data in ultimii 13 ani lipsesc ambele finaliste din Superbowl-ul sezonului precedent. Ultima data cand acest lucru s-a intamplat era in sezonul 2003-2004.

In 26 ianuarie 2003, Tampa Bay Buccaneers invingea cu 48-21 pe Oakland Raiders in Superbowl-ul cu numarul 37, jucat pe Qualcomm Stadium din San Diego. In sezonul imediat urmator insa, niciuna din cele doua combatante nu s-a calificat in faza eliminatorie a campionatului.

Dar, lasam in urma aceasta pagina de istorie si revenim la runda wildcard din acest sezon, care le readuce in playoff pe Oakland Raiders, pentru prima data dupa 14 sezoane, pe Miami Dolphins, dupa 8 sezoane, si pe New York Giants dupa o absenta de cinci sezoane.

Primul meci le pune fata in fata pe Houston Texans si Oakland Raiders, care se intalnesc pentru prima data in aceasta faza a campionatului. Texanii sunt la a patra prezenta din istorie in play-off, au ajuns de doua ori si in runda de divizie, insa sezonul trecut au primit o corectie severa tot in prima faza, 30-0, acasa, in fata celor de la Kansas City Chiefs. Texans il vor titulariza in acest meci pe Brock Osweiller pe postul de quarterback, insa marea absenta ramane cea a lui J.J. Watt, jucator care va rata tot sezonul din cate se pare. Oakland Raiders are si ea problemele sale, dupa ce l-a pierdut pe Derek Carr inainte de finalul sezonului regulat. Acesta ar mai putea prinde meciuri totusi in acest campionat…daca Raiders ajunge in Superbowl 51. Oakland a mai jucat in playoff impotriva unei reprezentante a orasului Houston, in 1980, si tot in runda wildcard. Raiders invingea in acel sezon cu 27-7 pe Houston Oilers.

Castigatoarea acestei partide se va duela in runda divizionala (Divizional Round), in deplasare, cu Kansas City Chiefs, care va sta in acest weekend gratie locului secund ocupat la finalul sezonului regular din AFC.

Al doilea meci al playoff-ului le pune fata in fata pe Seattle Seahawks si Detroit Lions. Russel Wilson si Seattle trebuie sa strice traditia nefasta de pana acum. De fiecare data cand Seahawks au intrat in playoff din runda wildcard, NU au ajuns in Superbowl. Si in sezonul precedent Seattle a disputat meciul din prima runda, a trecut la limita de Minnesota, insa a fost eliminata de finalista Carolina Panthers. Detroit Lions revine in playoff dupa doua sezoane, ultima data fiind scoasa din drumul spre Superbowl dupa esecul 24-20 cu Dallas Cowboys. Traditia nu este de partea echipei conduse acum de Jim Caldwell. La ultimele 7 prezente in playoff, Lions nu a trecut in runda divizionala.

Castigatoarea acestui duel se va deplasa in Arlington, pentru partida din runda divizionara, pe terenul celor de la Dallas Cowboys (locul 1 in sezonul regular din NFC), a doua favorita la castigarea Super Bowl-ului din 7 februarie (Houston).

Pittsburgh Steelers si Miami Dolphins se intalnesc in al treilea meci al rundei wildcard. “Otelarii” sunt la aparitia cu numarul 30 in play-off-ul NFL, si nu sunt la prima intalnire in faza eliminatorie cu echipa din Miami. Prima intalnire dintre cele doua echipe a avut loc in sezonul 1972, insa in finala de conferinta, cand Dolphins s-au impus cu 21-17. Sapte ani mai tarziu Steelers si-au luat revansa, si au invins pe Miami cu 34-14, de aceasta data in runda divizionala. Ultima intalnire dintre cele doua in play-off s-a inregistrat in 1984, cand Dolphins s-a impus cu 45-28, tot in finala de conferinta. Miami este la 23-a prezenta in play-off, unde nu a mai ajuns din sezonul 2008, cand a intrat tot in runda wildcard. “Delfinii” au un avantaj in fata celor din Pittsburgh. In 1972 si 1984, dupa ce au invins Pittsburgh, Miami s-a impus si in Superbowl.

Castigatoarea acestei runde se va deplasa in Massachusetts pentru duelul cu New England Patriots (locul 1 in sezonul regular din AFC), principala favorita la castigarea SB.

Derby-ul fazei wildcard a play-off-ului le pune fata in fata pe echipele cu cele mai multe prezente, cate 32 de fiecare, in faza eliminatorie a campionatului, dintre cele opt. Pe Lambeau Field din Green Bay, probabil pe un frig crancen, se vor intalni Packers si New York Giants. Cele doua echipe sunt rivale vechi, si au jucat finale de campionat si inaintea “erei Superbowl”. Prima intalnire “de play-off” a fost chiar o finala de campionat jucata pe 11 decembrie 1938, pe Polo Grounds din New York, cand Packers pierdea cu 23-17. Inainte de “era Superbowl”, Green Bay a jucat 5 finale cu Giants, patru le-a castigat, dintre care doua la 0, si a pierdut una. De la reorganizarea NFL, cele doua echipe aveau sa se mai intalneasca in play-off abia in finala de conferinta a sezonului 2007, cand Giants a castigat cu 23-20, dupa prelungiri.In 2011, Giants se impunea din nou in fata “branzarilor”, insa in runda divizionala, 37-20. New York Giants revine in play-off dupa cinci sezoane. Si in 2011 a inceput tot din runda wildcard, cand a trecut cu 24-2 de Atlanta Falcons, insa in acea editie a castigat Superbowl-ul in fata lui New England Patriots.

Castigatoarea acestui duel va da piept, in deplasare, in Georgia, cu Atlanta Falcons (locul 2 in sezonul regular din NFC).

Iata si programul complet al primei faze a play-off-ului si la tv:

Sambata, 23:35, Houston Texans-Oakland Raiders (Dolce 1)

Duminica, 3:15, Seattle Seahawks-Detroit Lions (Dolce 1)

Duminica, 20:05, Pittsburg Steelers-Miami Dolphins (Dolce 2)

Duminica, 23:40, Green Bay Packers-New York Giants (Dolce 1)