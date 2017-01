Si totusi, Gnohere a semnat cu Steaua! Becali spune ca s-a inteles atat cu Dinamo, cat si cu fotbalistul francez

Gigi Becali a anuntat ca s-a inteles cu Dinamo in privinta transferului, dar si cu jucatorul, in urma cu putin timp, la Digi Sport!

„Sa stie toata lumea! Eu nu mint: Morais a semnat deja si va veni din vara, daca nu ma inteleg cu Astra. Acum ii fac contractul lui Gnohere. M-am inteles si cu Dinamo, si cu «Bizonul». La mine ce e «da» e «da» si ce e «nu» e «nu». Baiatul asta a tinut mereu sa se vada cu mine sa discutam. Nu am vrut, pentru ca era sub contract. El niciodata nu s-a dezis de Steaua. A fost caracter, asa sunt si eu. Am zis ca ii dau 15.000, atat ii dau. ii mai dau 50.000 la semnatura, iar lui Dinamo ii dau 250.000”, a dezvaluit Becali, la Digi Sport Special.

„Dinamo nu putea sa ii ofere atat. Eu ii fac milionari, de aia vor la Steaua. Antrenori, jucatori, eu ii fac milionari. Pintilii, de exemplu, a castigat vreo 3 milioane”, a mai precizat latifundiarul.

„M-am consultat si cu Meme pentru Gnohere, am zis ca e un jucator cat de cat tehnic si merita sa il luam. Acum trebuie sa vada Reghe cum merge jocul cu el si cu Alibec in teren in acelasi timp. Trebuie vazut cum e mai bine. «Bizonul» a semnat pe doi ani si jumatate”.